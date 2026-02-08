В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
В Архызе 20 человек отравились во время отдыха
По словам гостей курорта, плохо им стало уже на первый–второй день приезда. «Наш подписчик рассказал, что сначала начинается рвота, сильная слабость и головокружение, затем поднимается температура. В первые дни отравился он и его зять. Позже — младшая дочь и внучка. Симптомы те же, болезнь прошла легче, но с высокой температурой», — сказано в посте.
Про данным канала, в Роспотребнадзоре по республике заявили, что вода в норме. В гостиницах российского курорта заявили, что подобные инциденты бывают, но о массовых случаях речи не идет.
