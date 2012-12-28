В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Пенсионеров массово госпитализировали из пансионата в Новой Москве
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве по полученной информации о госпитализации с симптомами ОРВИ 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы совместно с департаментом здравоохранения города Москвы незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию", - рассказали в пресс-службе.
В настоящее время организованно проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.
