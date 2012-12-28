В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
36 минут назад
В Сочи сработали сирены из-за подъема уровня воды в реке
В одном из микрорайонов подтоплен мост и вода вплотную подбирается к домам. На территории дежурят спасательные службы, работает система оповещения. Специалисты просят местных жителей убрать машины, которые припаркованы рядом с руслом реки, и следить за ситуацией.
Сегодня в Сочи продолжатся сильные дожди и ливни, из-за чего снова возрастает риск схода селей.
