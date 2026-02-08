В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
В России
41
сегодня, 19:51
В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии
Было заведение уголовное дело о покушении, а также еще одно дело о халатности. «Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, должностные лица вуза и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних знали о том, что у одного из учащихся университета выявлены признаки девиантного поведения и что он находится в социально опасном положении, однако не стали проводить с ним профилактическую работу.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, а также конкретные должностные лица, чьим действиям или бездействию будет дана правовая оценка, подчеркнули в СК.
