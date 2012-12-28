Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
В мире
32
26 минут назад
Взрыв на биотехнологическом заводе в Китае: погибли пять человек
Инцидент произошел утром в субботу в одном из цехов биотехнологической компании Jiapeng в уезде Шанъинь. К 10:38 по местному времени (05:38 мск) спасатели обнаружили под завалами пять рабочих, все они были признаны погибшими.
В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Власти начали расследование причин и обстоятельств взрыва.
Комментарии