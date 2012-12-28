Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
В России
35
33 минуты назад
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 10,5 км
"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 км на северо-запад от вулкана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиационный код сменился на красный. Это означает, что активность вулкана опасна для местных и международных перевозок.
0
0
0
0
0
Комментарии