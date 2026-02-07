Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
Общество
Неудачно припарковался — липчанин жалуется на закрывающий «зебру» автобус
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Автобусу на улице Ильича помещали объехать ДТП сугробы
Происшествия
Читать все
Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов
Происшествия
Липецкий подросток угрожал взорвать школу в Кировской области
Происшествия
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
В доме на улице 50 лет НЛМК снова авария: жильцы без воды и тепла
Общество
В Липецкой области будет скользко
Общество
Житель Карелии украл у охранника липецкого магазина сотовый телефон
Происшествия
На нескольких улицах Сырского Рудника отключат воду
Общество
Выходные в Липецке: сыграть в кёрлинг, Средневековье и научить хама хорошим манерам
Общество
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липчане провели очередную ночь при желтом и красном уровнях воздушной опасности
Происшествия
Читать все
В России
54
сегодня, 12:24

В акватории Финского залива сухогруз сел на мель

Грузовое судно «Сфера» село на мель в акватории Финского залива. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром 7 февраля в районе острова Сескар. Сухогруз следовал из порта Усть-Луга, на его борту находились 22 человека. «Пострадавших нет, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в заявлении.

В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить