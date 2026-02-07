Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
сегодня, 12:24
В акватории Финского залива сухогруз сел на мель
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром 7 февраля в районе острова Сескар. Сухогруз следовал из порта Усть-Луга, на его борту находились 22 человека. «Пострадавших нет, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в заявлении.
В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
