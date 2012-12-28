Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Рынок ждет сохранения ключевой на уровне 16%
Половина респондентов уверены, что регулятор не станет корректировать денежно-кредитную политику. Еще пятеро допускают как сохранение ставки, так и ее возможное снижение на 0,5 п.п. Однако трое специалистов считают, что наиболее вероятным сценарием будет смягчение денежно-кредитной политики с понижением ставки до 15,5%.
Предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в целом сохраняются, сообщил главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Тем не менее, учитывая сдержанную позицию Центробанка, наиболее вероятным сценарием на февральском заседании выглядит сохранение ключевой ставки на отметке 16% годовых.
Вероятность сохранения ставки на текущем уровне оценивается выше, чем её снижения, согласна глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она ссылается на слова председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая после декабрьского заседания заявила, что в ближайшее время регулятор будет отслеживать реакцию цен, а также ожидания населения и компаний на повышение НДС и тарифов.
