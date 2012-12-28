Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
В школе Петербурга выявили 37 случаев острой кишечной инфекции
В школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга зафиксировано 37 случаев заражения острой кишечной инфекцией среди учеников и сотрудников.
«По состоянию на 06.02.2026 зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО «КСП «Волна», — говорится в сообщении.
В стационаре остаются шесть человек.
4 февраля ведомство сообщило о регистрации семи случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы. Тогда были госпитализированы в инфекционные стационары семь человек.
Исследования выявили у заболевших и контактных лиц норовирусную инфекцию. С 4 февраля учебный процесс в школе приостановлен.
Норовирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека. Оно характеризуется рвотой, диареей и признаками интоксикации. Возбудитель — норовирус (Norovirus) из семейства Caliciviridae.
