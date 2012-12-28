Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
В Абхазии приостановили работу пунктов оформления паспортов РФ
В Абхазии временно прекращена работа пунктов оформления внутренних паспортов России.
Пункты были развернуты на основании межгосударственного Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, вступившего в силу в апреле 2025 года.
«Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы. В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении российского посольства.
Позднее посол России Михаил Шургалин уточнил, что речь идет о высказываниях депутата Кана Кварчии и ряда других, — передает РБК со ссылкой на «Sputnik Абхазия».
4 февраля в Народном собрании Абхазии состоялось закрытое заседание комитета по обороне и национальной безопасности, — сообщили в парламенте. На него пригласили вице-премьера республики, главу МВД, генпрокурора, замглавы МИДа, представителя президента в парламенте и других чиновников.
В Народном собрании отчитались, что в ходе заседания состоялся «обмен мнениями» по вопросам деятельности МВД, выдачи паспортов и водительских удостоверений России. Никаких решений, согласно официальному заявлению, принято не было.
«Распространяемая некоторыми интернет-ресурсами информация о принятии депутатами решений и рекомендаций не соответствует действительности», — говорится в публикации.
