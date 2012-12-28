Все новости
64
сегодня, 13:30

С 1 апреля соцпенсии в России проиндексируют на 6,8%

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн человек.

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн человек, — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2026 году размещен для общественного обсуждения, — передает ТАСС.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек - получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения», — сказал Котяков.

Получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, напомнили в пресс-службе. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Получатели государственного пенсионного обеспечения — это участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава, — пояснили в Минтруде.
