«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть
Общество
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
«Лыжня России» впервые пройдёт на Зелёном острове
Спорт
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
В доме на улице Мичурина пол сковало льдом
Общество
В Липецке прошла первая в этом году специализированная ярмарка вакансий для женщин
Общество
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
Три человека попали под машины за сутки
Происшествия
Палочка от чупа-чупса застряла в пищеводе подростка
Здоровье
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Происшествия
В России
31
17 минут назад

В Росфинмониторинге объяснили ограничение на внесение наличных в банкоматы

В Росфинмониторинге заявили, что введение лимита на пополнение счетов через терминалы поможет снизить риски отмывания нелегальных доходов через карты подставных лиц.

Внесение наличных через банкоматы может использоваться злоумышленниками в схемах по легализации доходов, полученных от скрытой преступной деятельности, — рассказали РБК в Росфинмониторинге, комментируя предложение ограничить внесение физлицами валюты через банкоматы суммой 1 млн рублей месяц.

Такой вывод содержался в Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, проведенной в 2022 году, напомнили в Росфинмониторинге. Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников, — пояснили в ведомстве.

«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — добавили там.

Как уточнили в Росфинмониторинге, сотрудники кредитных организаций, в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при наличии соответствующих оснований смогут потребовать предъявить документы или необходимую информацию, подтверждающие источник происхождения денежных средств, вносимых на счет или вклад.

30 января стало известно, что Минфин России предлагает ввести ограничения на пополнение физическими лицами счетов или вкладов через банкомат более чем на 1 млн рублей в месяц. Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Документ был направлен на согласование в ЦБ РФ и Росфинмониторинг еще в середине месяца.

Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая ситуация позволяет вводить в оборот деньги неизвестного происхождения.
наличные
экономика
ограничение
