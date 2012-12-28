«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
В Росфинмониторинге объяснили ограничение на внесение наличных в банкоматы
В Росфинмониторинге заявили, что введение лимита на пополнение счетов через терминалы поможет снизить риски отмывания нелегальных доходов через карты подставных лиц.
Такой вывод содержался в Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, проведенной в 2022 году, напомнили в Росфинмониторинге. Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников, — пояснили в ведомстве.
«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — добавили там.
Как уточнили в Росфинмониторинге, сотрудники кредитных организаций, в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при наличии соответствующих оснований смогут потребовать предъявить документы или необходимую информацию, подтверждающие источник происхождения денежных средств, вносимых на счет или вклад.
30 января стало известно, что Минфин России предлагает ввести ограничения на пополнение физическими лицами счетов или вкладов через банкомат более чем на 1 млн рублей в месяц. Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Документ был направлен на согласование в ЦБ РФ и Росфинмониторинг еще в середине месяца.
Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая ситуация позволяет вводить в оборот деньги неизвестного происхождения.
