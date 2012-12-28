Все новости
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть
Общество
Часть ЛКАД превратилась в стиральную доску
Общество
«Лыжня России» впервые пройдёт на Зелёном острове
Спорт
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
В доме на улице Мичурина пол сковало льдом
Общество
В Липецке прошла первая в этом году специализированная ярмарка вакансий для женщин
Общество
Три человека попали под машины за сутки
Происшествия
Палочка от чупа-чупса застряла в пищеводе подростка
Здоровье
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
В России
22
51 минуту назад

В Москве совершено покушение на заместителя начальника ГРУ Алексеева

В жилом доме на Волоколамском шоссе 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в военного и скрылся с места преступления.

В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, — рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — сообщила она.

Стрелявшего в генерала ищут. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.

Алексеев занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году он стал Героем России.
покушение
военные
0
0
0
0
0

