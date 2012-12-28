«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
В России
22
51 минуту назад
В Москве совершено покушение на заместителя начальника ГРУ Алексеева
В жилом доме на Волоколамском шоссе 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в военного и скрылся с места преступления.
«По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — сообщила она.
Стрелявшего в генерала ищут. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
Алексеев занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году он стал Героем России.
0
0
0
0
0
Комментарии