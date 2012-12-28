«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
В России
45
29 минут назад
Синоптик прогнозирует кратковременное потепление и своевременную весну в Москве
Весна в Москве в 2026 году наступит как минимум вовремя.
«Возвраты холодов, конечно, будут, и не один раз. Ведь впереди еще три февральские недели календарной зимы и бoльшая часть марта, который в климатическом отношении до 20-го числа является зимним месяцем», — написал синоптик.
После потепления в выходные температура снова понизится, но «экстремальной и затяжной стужи», как в начале месяца, уже не прогнозируется.
Как подчеркнул Тишковец, весенняя погода в 2026 году наступит в обычные сроки. «То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку», — объяснил он.
Синоптик назвал 6 февраля в Москве последним днем аномальных морозов. Он также рассказал, что днем потеплеет от минус 8 до минус 3 градусов, возможен небольшой снег, ветер юго-восточный.
0
0
0
0
0
Комментарии