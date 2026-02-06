«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
52 минуты назад
В Брянской и Белгородской областях пропал свет после атаки ВСУ
ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской и Белгородской областей.
«ВСУ (Вооруженные силы Украины) нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) самолетного типа», — рассказал губернатор.
По его словам, из-за действий украинских бойцов в Клинцовском районе произошло частичное отключение света. Обесточенными оказались несколько населенных пунктов.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники профильных служб. К текущему моменту аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение в регионе, — подчеркнул губернатор.
Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о текущей обстановке в Белгороде и регионе после очередного ночного ракетного удара со стороны ВСУ.
По его словам, полностью восстановить подачу энергии в Белгороде после удара американскими ракетами по городу пока не удалось.
Как рассказал чиновник в своем Телеграм-канале, власти продолжают восстановительные работы.
«Сейчас выезжаю на те объекты, в которых были включены (...) генераторы, посмотрю их работу (...) уже по месту будем принимать дополнительные решения, если они необходимы», — заявил Гладков, «выразив благодарность каждому энергетику, каждому тепловику, каждому инженеру и сотруднику водоканала, каждому рабочему, которые, не щадя себя, не думая о своем здоровье и своей личной безопасности, пытаются спасти всех наших жителей, подавая тепло, электроэнергию, воду в наши дома и квартиры».
Он отметил, что имеется большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Но аварийные бригады находятся на своих местах и занимаются своим делом.
Ночью в городе объявляли ракетную опасность. После этого Telegram-каналы предположили, что при ударе могли использоваться американские ракеты HIMARS. Официально эта информация не подтверждалась, — пишет Lenta.ru.
