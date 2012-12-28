«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
В России предложили запретить завышение цен в такси в непогоду
В документе, который есть у «Известий», депутат отмечает, что действующая система динамического ценообразования в такси, автоматически реагирующая на рост спроса, технические сбои или изменения дорожной обстановки, приводит к значительному увеличению стоимости поездок. По его словам, это провоцирует рост социальной напряженности и недовольство граждан.
«Несмотря на то, что механизмы гибкого тарифообразования — рыночный инструмент, сегодня необходим поиск баланса между экономической целесообразностью деятельности перевозчиков и защитой интересов потребителей», — говорится в документе.
Допустимое алгоритмами повышение цен, порой в несколько раз превышающее базовые тарифы, становится необоснованной финансовой нагрузкой для населения в ситуациях, когда такси остается единственным доступным средством передвижения, отметил депутат в обращении. По его словам, это свидетельствует о необходимости усиления госконтроля и, возможно, совершенствования нормативно-правовой базы для установления предельно допустимого повышения стоимости услуг при ЧС или неблагоприятных погодных условиях. Парламентарий предложил ведомствам принять меры по предотвращению «чрезмерного роста цен» и обеспечению доступности транспортных услуг для всех категорий граждан.
«Стоимость такси — социально значимый вопрос, поскольку это востребованный вид транспорта, и любые существенные изменения цен сразу вызывают недовольство населения. Конечно, тарифы могут корректироваться в зависимости от спроса, но когда стоимость увеличивается в несколько раз, это недопустимо», — пояснил «Известиям» Ярослав Нилов, напомнив, что во время снегопадов поездка из юго-западной части Москвы в аэропорт Домодедово оказалась дороже авиаперелета в Санкт-Петербург.
Поэтому необходимы разумные ограничения на повышение тарифов, которые позволят водителям сохранять доходы, но при этом не приведут к установлению монопольных цен для пассажиров. По его словам, размер предельной наценки в такси должны определять специалисты и отраслевые эксперты, но подход должен быть разумным и обоснованным: цены на поездки не должны увеличиваться в несколько раз.
