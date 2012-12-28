Все новости
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Общество
Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора
Общество
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Происшествия
В России
35
25 минут назад

В России предложили запретить завышение цен в такси в непогоду

В России предложили установить предельно допустимое подорожание проезда в такси в периоды непогоды или чрезвычайных ситуаций (ЧС). С инициативой в Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Поводом стали массовые жалобы граждан на резкое повышение тарифов, которое во время морозов и снегопадов в ряде случаев доходило до стоимости авиаперелетов по стране.

В документе, который есть у «Известий», депутат отмечает, что действующая система динамического ценообразования в такси, автоматически реагирующая на рост спроса, технические сбои или изменения дорожной обстановки, приводит к значительному увеличению стоимости поездок. По его словам, это провоцирует рост социальной напряженности и недовольство граждан.

«Несмотря на то, что механизмы гибкого тарифообразования — рыночный инструмент, сегодня необходим поиск баланса между экономической целесообразностью деятельности перевозчиков и защитой интересов потребителей», — говорится в документе.

Допустимое алгоритмами повышение цен, порой в несколько раз превышающее базовые тарифы, становится необоснованной финансовой нагрузкой для населения в ситуациях, когда такси остается единственным доступным средством передвижения, отметил депутат в обращении. По его словам, это свидетельствует о необходимости усиления госконтроля и, возможно, совершенствования нормативно-правовой базы для установления предельно допустимого повышения стоимости услуг при ЧС или неблагоприятных погодных условиях. Парламентарий предложил ведомствам принять меры по предотвращению «чрезмерного роста цен» и обеспечению доступности транспортных услуг для всех категорий граждан.

«Стоимость такси — социально значимый вопрос, поскольку это востребованный вид транспорта, и любые существенные изменения цен сразу вызывают недовольство населения. Конечно, тарифы могут корректироваться в зависимости от спроса, но когда стоимость увеличивается в несколько раз, это недопустимо», — пояснил «Известиям» Ярослав Нилов, напомнив, что во время снегопадов поездка из юго-западной части Москвы в аэропорт Домодедово оказалась дороже авиаперелета в Санкт-Петербург.

Поэтому необходимы разумные ограничения на повышение тарифов, которые позволят водителям сохранять доходы, но при этом не приведут к установлению монопольных цен для пассажиров. По его словам, размер предельной наценки в такси должны определять специалисты и отраслевые эксперты, но подход должен быть разумным и обоснованным: цены на поездки не должны увеличиваться в несколько раз.
