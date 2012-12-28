Липецкие родители все чаще выбирают частное образование: как найти лучшее место для учебы для вашего ребенка

Объявлен набор детей с 1 по 9 классы на 2026–2027 учебный год

Фокус заключается в том, что частная школа может дать ребенку больше, чем стандартное образование. Углубленное изучение необходимых дисциплин. Современные предметы, которых нет в обычной школе. Закрепление знаний с помощью передовых технологий. Отсутствие домашних заданий. Сильная подготовка к академическим экзаменам и профориентация с раннего возраста. Комфортное обучение в мини-группах, а не в переполненных классах. Ниже вы узнаете подробнее об особенностях частного образования.

Яркий пример — TOP IT SCHOOL . Это современное образовательное пространство. Программа соответствует федеральным стандартам и предполагает углубленное изучение IT и английского языка. Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП». На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. Открыт IT-колледж (130 филиалов). Создан IT-университет (15 филиалов). Действует Языковая академия (20 филиалов). Проводятся междугородние и международные детские лагеря.

Объявлен набор детей на 2026–2027 учебный год в:

начальную ступень с 1-го по 4-й класс;

среднюю ступень с 5-го по 9-й класс;

группы по подготовке к школе для детей с 5 до 7 лет.





Информационные технологии

TOP IT SCHOOL дает возможность детям попробовать себя в IT-направлениях. Они учатся программировать, создавать мобильные приложения, моделировать 3D-объекты, разрабатывать игры, конструировать роботов, делать сайты, создавать дизайн, проводить фото- и видеосъемку. Ребята делают индивидуальные и совместные проекты под руководством педагогов с опытом в IT. Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности. Основные учебные блоки, которые реализует программа, раскрывают возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.

Практический английский

Здесь, начиная с 1-го класса, ежедневно проходят занятия по английскому языку. Предусмотрено большое количество практических занятий. Кроме этого, есть разговорный клуб Speaking Club и театральная студия English Drama. И это еще не всё! Не выезжая из города, дети TOP IT SCHOOL имеют возможность общаться на английском языке через телемосты с детьми из других городов и стран, где находится «Академия ТОП». Всё это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении английского.





Развитие soft skills

Кроме основных предметов, дети развивают soft skills, или «мягкие навыки». Например, эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторские навыки, финансовую грамотность. Всё это помогает ребенку обрести уверенность в себе, в своих способностях и учит взаимодействовать с другими.

Процесс обучения в частной школе

Занятия проходят в малокомплектных классах до 16 человек. В комфортной обстановке дети получают знания и развивают свои способности. Домашнюю работу ученикам делать не нужно, поскольку они всё успевают выполнить в школе под контролем опытных учителей и тьюторов. Насыщенная программа предполагает перерывы на отдых и приемы пищи. На протяжении учебного года родители получают еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.

Комфортные условия без буллинга

TOP IT SCHOOL заботится о том, чтобы в школе была психологически комфортная атмосфера. Для этого в программу включены занятия по развитию личности и командообразованию. Их проводят педагоги-психологи с большим опытом работы. Именно в такой теплой и дружеской среде раскрывается многогранный потенциал ребенка.

Как попасть в частную школу

Чтобы поступить в частную школу, необходимо пройти вступительное тестирование и собеседование.

Количество мест на 2026–2027 учебный год ограничено.

АНО ДПО Филиал «Академия ТОП Липецк»

Адрес: улица Космонавтов 22/1;

телефон:+7 (4742) 200-786

сайт: TOP IT SCHOOL

*Регистрационный номер лицензии ДПО: № Л035-01298-77/00181120

*является организацией семейной формы образования

