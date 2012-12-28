Все новости
В России
30
24 минуты назад

В Госдуме рассказали о схеме уклонения майнинговых компаний от налогов

Вопрос легализации прибыли майнеров стоит особенно остро для правоохранительных органов и финансового контроля.

Депутат Госдумы от Хакасии, председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов заявил, что майнеры практикуют уклонение от налогов, маскируя свою деятельность под другие услуги. В ответе на запрос Центра информационного сопровождения бывший министр энергетики выразил сомнение, что компании в Хакасии полностью задекларировали свои доходы от добычи криптовалют, — передает РБК.

По данным МинЖКХ и энергетики региона, на его территории работают три зарегистрированные майнинг-компании. В 2025 году они перечислили в бюджет республики 89,4 млн рублей, — говорится в сообщении. Шульгинов назвал эту цифру маловероятной. По его словам, более точные данные можно будет узнать весной, после подачи деклараций на доход физлиц и прибыль организаций.

«Но и эти сведения вряд ли будут репрезентативны, поскольку на практике в декларациях такая деятельность маскируется под другие услуги, что не позволит окрасить доход именно от майнинга», — отмечается в ответе депутата.

По словам Шульгинова, вопрос легализации прибыли майнеров особенно остро стоит перед правоохранительными органами и органами финансового контроля. В качестве примера он привел уголовное дело о неуплате налогов крупнейшим российским оператором майнинговых дата-центров BitRiver.

2 февраля стало известно, что главу BitRiver Игоря Рунца обвинили в уходе от уплаты налогов, 31 января его задержали и отправили под домашний арест. Операционная деятельность майнера приостановлена, сотрудники несколько месяцев не получают зарплату.

В мае 2025 года BitRiver возглавляла рейтинг российских майнинговых компаний — за предшествующий год ее выручка превысила 10 млрд рублей. На момент публикации сайты компании не работают.

Шульгинов также отметил, что работа майнинг-ферм приводит к ограничению технологического присоединения социальных объектов и нового жилья. По его словам, в Хакасии более половины невыполненных в срок заявок на технологическое присоединение приходится на Абакан, Черногорск, Усть-Абаканский и Алтайский районы, где размещены или планируются к размещению ЦОД и фермы для добычи криптовалют.

В январе Шульгинов рассказал о борьбе с серым майнингом. По его словам, региональные запреты не произвели существенного эффекта (до 2031 года майнинг запрещен в ряде энергодефицитных регионов), а введение уголовной ответственности станет следующим шагом для противодействия нелегальным майнерам.




майнинг
налоги
экономика
