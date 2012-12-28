Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Юниоров из РФ допустили до участия в турнирах по водным видам спорта
Юниоры из России смогут участвовать в турнирах по водным видам спорта под флагом страны и с гимном. Для участия во «взрослых» соревнованиях спортсмены должны будут получать нейтральный статус.
Уточняется, что решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований.
«Во всех соревнованиях, кроме турниров среди взрослых, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами будут допущены к участию без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics, касающихся флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в European Aquatics», — говорится в заявлении.
В организации подчеркнули, что спортсменам и техническому персоналу из России и Белоруссии для участия во взрослых турнирах под эгидой European Aquatics по-прежнему будут необходимы подача заявки и получение статуса нейтрального спортсмена.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
