Юниоров из РФ допустили до участия в турнирах по водным видам спорта

Юниоры из России смогут участвовать в турнирах по водным видам спорта под флагом страны и с гимном. Для участия во «взрослых» соревнованиях спортсмены должны будут получать нейтральный статус.