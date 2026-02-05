Все новости
В России
128
44 минуты назад

Мощный взрыв прогремел на железной дороге в Тамбовской области

В Тамбовской области грузовой поезд, перевозивший бензин, сошел с рельсов. В результате началось возгорание.

На станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин), — сообщает РЖД.

Инцидент со сходом вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, произошел вечером 4 февраля на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. После этого произошло возгорание груза. Очевидцы сообщили о взрывах и густом дыме. Предварительно, в результате машинист поезда получил множественные ожоги.

Уточняется, что на место направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию приостановлено.

В РЖД был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

Ожидается задержка поездов южного направления.

Восемь пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом задерживаются в пути следования из-за схода вагонов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

На пути в Крым задерживаются четыре состава. В частности, на 7,5 часов отстает от графика поезд №068 Москва — Симферополь. Время задержки состава №195 Москва — Симферополь составляет пять часов. Следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь поезд №007 задерживается на 4 часа, а состав №092 из Москвы в Севастополь прибудет позже в пункт назначения как минимум на три часа.

Кроме того, задерживаются четыре поезда, следующих из Крыма в Санкт-Петербург и Москву. Время их отставания от графика составляет от 4,5 часов. Пассажиров предупредили, что время задержки в пути может еще меняться.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. На место выехали криминалисты и следователи, обстоятельства случившегося устанавливаются, — пишет «Газета.Ru».
взрыв
железная дорога
поезда
