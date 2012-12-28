Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Состояние пострадавших от нападения в школе Красноярска детей остаётся тяжёлым
В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о текущем состоянии школьников, получивших ожоги в результате нападения сверстницы. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.
«Состояние пострадавших несовершеннолетних в школе, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — сообщили в ведомстве.
Администрация краевой больницы предоставила беспрепятственный доступ родителей к детям в отделение реанимации.
Как сообщалось ранее, 4 февраля восьмиклассница одной из школ Красноярска бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила молотком нескольких учеников.
Восьмиклассница задержана. После ЧП госпитализированы пятеро детей с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Кроме того, пострадал педагог.
Возбуждены дела о покушении на убийство, халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
