В Новосибирской области в школе частично обрушилась крыша

В Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы в селе Репьево. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. В школе обучаются 130 детей, занятия на день отменены.