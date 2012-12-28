Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
В Новосибирской области в школе частично обрушилась крыша
В Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы в селе Репьево. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. В школе обучаются 130 детей, занятия на день отменены.
В ведомстве уточнили, что речь идет об образовательном учреждении в селе Репьево. Там на площади в 100 квадратных метров рухнула стропильная система части кровли здания. При этом никто не пострадал, перекрытия и стены не повреждены.
«Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — добавили в МЧС.
«В ходе работ по уборке снега привлеченными образовательным учреждением работниками была повреждена кровля здания Репьевской средней школы. Главное — никто из людей не пострадал. Основные конструктивные элементы здания не повреждены», — написал глава Тогучинского района Сергей Пыхтин в своем Telegram-канале.
«В связи с этим занятия в школе сегодня отменены. Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента. Ситуация находится под моим личным контролем», — подчеркнул Пыхтин.
Строительство школы на 220 мест в селе Репьево велось с 2022 года, однако объект не был сдан в срок. Школу ввели в эксплуатацию в ноябре 2025 года.
