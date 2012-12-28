Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Читать все
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Читать все
В России
44
35 минут назад

В Новосибирской области в школе частично обрушилась крыша

В Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы в селе Репьево. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. В школе обучаются 130 детей, занятия на день отменены.

В Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы, — передает ТАСС со ссылкой на региональное управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что речь идет об образовательном учреждении в селе Репьево. Там на площади в 100 квадратных метров рухнула стропильная система части кровли здания. При этом никто не пострадал, перекрытия и стены не повреждены.

«Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — добавили в МЧС.

«В ходе работ по уборке снега привлеченными образовательным учреждением работниками была повреждена кровля здания Репьевской средней школы. Главное — никто из людей не пострадал. Основные конструктивные элементы здания не повреждены», — написал глава Тогучинского района Сергей Пыхтин в своем Telegram-канале.

«В связи с этим занятия в школе сегодня отменены. Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента. Ситуация находится под моим личным контролем», — подчеркнул Пыхтин.

Строительство школы на 220 мест в селе Репьево велось с 2022 года, однако объект не был сдан в срок. Школу ввели в эксплуатацию в ноябре 2025 года.
школа
обрушение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить