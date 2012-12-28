Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Читать все
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Читать все
Бизнес
76
20 минут назад

Как в «Школе 21» готовят к реальной работе в ИТ

ИT-индустрия привлекает многих, но отсутствие опыта и чёткого плана развития своих компетенций может стать преградой для карьерного развития в этой сфере. Липецкий кампус «Школы 21», школы цифровых технологий от Сбера, открытый в 2025 году при поддержке Правительства Липецкой области даёт возможность каждому от 18 лет бесплатно получить востребованную ИT-профессию через другой формат обучения.

Его суть — полное погружение в среду, которая максимально приближена к реальной работе в ИT-сфере. Ключ к этому — методология «равный равному», где делают упор на практике, командной работе и реальных проектах.

Ни диплом, ни профильные знания, ни умение программировать на старте не требуются: школа открыта для всех, кто готов осваивать цифровые навыки с нуля.

Как именно работает методология «равный равному»? Какие ключевые преимущества она даёт будущему разработчику? Подробности — в нашем материале.


Что такое «равный равному»

«Равный равному» — это образовательная методология, которая основана на обмене знаниями и опытом между участниками. То есть они учатся друг у друга через практику, совместную работу и постоянное взаимодействие внутри сообщества.

Обучение строится вокруг реальных задач, командной работы и обсуждения решений. Такой формат максимально приближен к тому, как устроен процесс в технологических командах: с ежедневными созвонами, проверкой кода и анализом результатов работы.

В процессе учёбы участники получают задачи и для их решения ищут информацию самостоятельно, общаются друг с другом или устраивают мозговые штурмы. В итоге решение почти всегда находится — кто-то подскажет по техническим деталям, кто-то поможет с планированием времени или структурированием задачи. В результате успешного прохождения обучения формируются не просто индивидуальные ит-компетенции, а появляются подготовленные для командной работы специалисты.

1 (24).jpg

В чём преимущества метода

Методология «равный равному» моделирует реальную среду в ИТ-компании. Ведь в работе цифрового инженера нет наставника с готовыми решениями. Есть только команда, документация и совместный поиск. Так и участник обучения учится сам искать, анализировать и проверять информацию применяя критическое мышление. Это ключевой навык для любого ИT-специалиста, так как технологии меняются ежедневно.

Также этот метод позволяет глубже усвоить знания через систему взаимных проверок. Участники проверяют задания друг друга по чек-листам и получают за это баллы. Необходимость объяснить свою точку зрения или решение коллеге заставляет структурировать мысли, выявлять пробелы в собственном понимании и глубже вникать в тему. При этом у каждого проверяющего есть рейтинг: в нём учитываются не только корректность проверки, но и справедливость, доброжелательность, вовлечённость и пунктуальность.

«У меня было много вопросов к системному пониманию разработки ПО. Метод “равный равному” позволил погрузиться в него через опыт других людей, уже работающих в специальности. Люди делятся навыками, и это полезно даже тем, кто много знает — для повторения материала. Метод действительно может работать для всех, если подойти к нему ответственно, а не спустя рукава», — поделился участник липецкого кампуса Тигран Саргсян.


Как «равный равному» развивает навыки

Метод «равный равному» помогает развивать не только технические, но и мягкие навыки, которые становятся все более востребованными у работодателей и оцениваются наравне с профессиональным опытом и образованием.

Во время учёбы в «Школе 21» участники учатся справляться с фрустрацией, не бояться ошибок и находить решения в тупиковых ситуациях. Эта психологическая закалка — огромное преимущество на реальных проектах с жёсткими дедлайнами.

Этим дело не ограничивается. В процессе обучения развиваются и другие навыки — например, креативность в подходах к задачам, самостоятельность и критическое мышление: каждый ищет решение через собственную оптику, сравнивает его с подходами других и постепенно учится полагаться на своё мнение.

«Внезапно метод дал мне уверенность в себе: я перестал лениться, многое начало получаться. А главное, своими успехами я мог поделиться с теми, кто в этом нуждался: оказалось, у меня отлично получается объяснять непонятное простыми словами», — рассказал участник Сергей Леднёв.

Как отметил директор липецкого кампуса «Школы 21» Олег Коваленко, метод «равный равному» готовит не просто специалиста с набором технических навыков, а самостоятельного, коммуникабельного и стрессоустойчивого профессионала, который умеет учиться, работать в команде и решать нестандартные задачи. Это делает выпускников школы востребованными, так как они фактически уже имеют опыт, аналогичный первому году работы в ИT.

«Сегодня технические навыки стали базовой нормой — они необходимы, но уже недостаточны для карьерного роста в ИT. Всё чаще решающим фактором при приёме на работу становятся мягкие навыки: умение договариваться, брать ответственность, работать в команде, владеть способностями системного и критического мышления. Именно они отличают исполнителя от ценного специалиста и будущего лидера», — отметил директор липецкого кампуса.

Попробовать себя в роли цифрового инженера может каждый, независимо от опыта работы, уровня подготовки и образования. Записывайтесь на ближайший отборочный интенсив в Липецке, который стартует 16 марта 2026 года. Чтобы участвовать в этом и следующих отборах, оставьте заявку на сайте.


Автор фото: Илья Перфилин

Реклама. АНО "ШКОЛА 21"






Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить