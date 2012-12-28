Как в «Школе 21» готовят к реальной работе в ИТ

ИT-индустрия привлекает многих, но отсутствие опыта и чёткого плана развития своих компетенций может стать преградой для карьерного развития в этой сфере. Липецкий кампус «Школы 21», школы цифровых технологий от Сбера, открытый в 2025 году при поддержке Правительства Липецкой области даёт возможность каждому от 18 лет бесплатно получить востребованную ИT-профессию через другой формат обучения.

Его суть — полное погружение в среду, которая максимально приближена к реальной работе в ИT-сфере. Ключ к этому — методология «равный равному», где делают упор на практике, командной работе и реальных проектах.

Ни диплом, ни профильные знания, ни умение программировать на старте не требуются: школа открыта для всех, кто готов осваивать цифровые навыки с нуля.

Как именно работает методология «равный равному»? Какие ключевые преимущества она даёт будущему разработчику? Подробности — в нашем материале.





Что такое «равный равному»





«Равный равному» — это образовательная методология, которая основана на обмене знаниями и опытом между участниками. То есть они учатся друг у друга через практику, совместную работу и постоянное взаимодействие внутри сообщества.

Обучение строится вокруг реальных задач, командной работы и обсуждения решений. Такой формат максимально приближен к тому, как устроен процесс в технологических командах: с ежедневными созвонами, проверкой кода и анализом результатов работы.

В процессе учёбы участники получают задачи и для их решения ищут информацию самостоятельно, общаются друг с другом или устраивают мозговые штурмы. В итоге решение почти всегда находится — кто-то подскажет по техническим деталям, кто-то поможет с планированием времени или структурированием задачи. В результате успешного прохождения обучения формируются не просто индивидуальные ит-компетенции, а появляются подготовленные для командной работы специалисты.









В чём преимущества метода





Методология «равный равному» моделирует реальную среду в ИТ-компании. Ведь в работе цифрового инженера нет наставника с готовыми решениями. Есть только команда, документация и совместный поиск. Так и участник обучения учится сам искать, анализировать и проверять информацию применяя критическое мышление. Это ключевой навык для любого ИT-специалиста, так как технологии меняются ежедневно.

Также этот метод позволяет глубже усвоить знания через систему взаимных проверок. Участники проверяют задания друг друга по чек-листам и получают за это баллы. Необходимость объяснить свою точку зрения или решение коллеге заставляет структурировать мысли, выявлять пробелы в собственном понимании и глубже вникать в тему. При этом у каждого проверяющего есть рейтинг: в нём учитываются не только корректность проверки, но и справедливость, доброжелательность, вовлечённость и пунктуальность.

«У меня было много вопросов к системному пониманию разработки ПО. Метод "равный равному" позволил погрузиться в него через опыт других людей, уже работающих в специальности. Люди делятся навыками, и это полезно даже тем, кто много знает — для повторения материала. Метод действительно может работать для всех, если подойти к нему ответственно, а не спустя рукава», — поделился участник липецкого кампуса Тигран Саргсян.





Как «равный равному» развивает навыки





Метод «равный равному» помогает развивать не только технические, но и мягкие навыки, которые становятся все более востребованными у работодателей и оцениваются наравне с профессиональным опытом и образованием.

Во время учёбы в «Школе 21» участники учатся справляться с фрустрацией, не бояться ошибок и находить решения в тупиковых ситуациях. Эта психологическая закалка — огромное преимущество на реальных проектах с жёсткими дедлайнами.

Этим дело не ограничивается. В процессе обучения развиваются и другие навыки — например, креативность в подходах к задачам, самостоятельность и критическое мышление: каждый ищет решение через собственную оптику, сравнивает его с подходами других и постепенно учится полагаться на своё мнение.

«Внезапно метод дал мне уверенность в себе: я перестал лениться, многое начало получаться. А главное, своими успехами я мог поделиться с теми, кто в этом нуждался: оказалось, у меня отлично получается объяснять непонятное простыми словами», — рассказал участник Сергей Леднёв.

Как отметил директор липецкого кампуса «Школы 21» Олег Коваленко, метод «равный равному» готовит не просто специалиста с набором технических навыков, а самостоятельного, коммуникабельного и стрессоустойчивого профессионала, который умеет учиться, работать в команде и решать нестандартные задачи. Это делает выпускников школы востребованными, так как они фактически уже имеют опыт, аналогичный первому году работы в ИT.

«Сегодня технические навыки стали базовой нормой — они необходимы, но уже недостаточны для карьерного роста в ИT. Всё чаще решающим фактором при приёме на работу становятся мягкие навыки: умение договариваться, брать ответственность, работать в команде, владеть способностями системного и критического мышления. Именно они отличают исполнителя от ценного специалиста и будущего лидера», — отметил директор липецкого кампуса.

Попробовать себя в роли цифрового инженера может каждый, независимо от опыта работы, уровня подготовки и образования. Записывайтесь на ближайший отборочный интенсив в Липецке, который стартует 16 марта 2026 года. Чтобы участвовать в этом и следующих отборах, оставьте заявку на сайте.





