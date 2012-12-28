Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
В России
35
29 минут назад
В результате массированной воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина
В Ростовской области в небе над четырьмя городами прогремели взрывы. Местные жители уточнили, что хлопки были слышны над Ростовом, Таганрогом, Азовом и Батайском.
По его словам, беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе.
«К сожалению, не обошлось без последствий. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет. Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет. В Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон. Семья — четыре человека — в эвакуации не нуждаются», — говорится в Телеграм-канале главы региона.
Также, по его словам, было отражено более трех десятков БПЛА в 12 городах и районах. Кроме Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района, нападению подверглись — Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносулинский, Зерноградский районы, города Каменск-Шахтинский и Шахты.
«В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами. Прошу не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения БПЛА. <...> Официальную информацию сообщим дополнительно, как только она поступит», — написал мэр Батайска Валентин Кукин в своём Телеграм-канале.
0
0
0
0
0
Комментарии