Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
В России
35
29 минут назад

В результате массированной воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина

В Ростовской области в небе над четырьмя городами прогремели взрывы. Местные жители уточнили, что хлопки были слышны над Ростовом, Таганрогом, Азовом и Батайском.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки на регион.

По его словам, беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе.

«К сожалению, не обошлось без последствий. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет. Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет. В Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон. Семья — четыре человека — в эвакуации не нуждаются», — говорится в Телеграм-канале главы региона.

Также, по его словам, было отражено более трех десятков БПЛА в 12 городах и районах. Кроме Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района, нападению подверглись — Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносулинский, Зерноградский районы, города Каменск-Шахтинский и Шахты.

«В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами. Прошу не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения БПЛА. <...> Официальную информацию сообщим дополнительно, как только она поступит», — написал мэр Батайска Валентин Кукин в своём Телеграм-канале.
беспилотники
атака
Ростов
0
0
0
0
0

