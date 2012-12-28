«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
В России
17
15 минут назад
МИД РФ заявил о готовности России к контрмерам для купирования угроз безопасности
Россия после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова к решительным контрмерам для купирования угроз национальной безопасности.
В заявлении МИД РФ в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о СНВ подчеркивается, что Москва будет «выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», — передает ТАСС.
При этом в МИД подчеркнули, что на перспективу Россия «остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки».
0
0
0
0
0
Комментарии