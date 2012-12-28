Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Почти каждая вторая стоматология в России работает нелегально
Около половины стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона: у них отсутствуют лицензии или регистрация в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств.
Согласно данным исследования, в топ-10 субъектов с самым большим числом таких нарушений вошли Санкт-Петербург (80%), Москва (78,5%), Свердловская (72%) и Челябинская области (67,2%), Татарстан (65,4%), Омская (62,2%), Воронежская (61,4%), Нижегородская (59%), Новосибирская (59%) и Самарская области (54,4%).
Общественники просят первого вице-премьера Дениса Мантурова разрешить проведение внеплановых проверок частных стоматологий и пресечь их деятельность.
«Отсутствие лицензии и регистрации в указанных госсистемах с высокой вероятностью свидетельствует о том, что клиника не располагает необходимыми помещениями, оборудованием и квалифицированным персоналом, а также использует лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения, не обеспечивая безопасность пациентов», — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.
По его словам, при закупках по серым схемам существенно увеличиваются риски использования препаратов, ввезенных с нарушением температурного режима, что делает их неэффективными или опасными для пациентов, в том числе создает угрозу анафилактического шока.
