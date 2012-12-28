Просрочка по необеспеченным кредитам достигла рекордных 1,65 трлн рублей

Объем просроченной задолженности по необеспеченным кредитам населения к началу 2026 года вырос до рекордных 1,65 трлн рублей, следует из данных Центрального Банка России (ЦБ РФ), которые изучили «Известия». Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

Доля проблемных долгов по таким ссудам увеличилась до 4,6%, что стало максимальным значением за последние пять лет. Более высокий уровень фиксировался лишь в марте 2021 года, следует из информации регулятора. Показатель более чем вчетверо превышает долю просрочки по ипотеке, где она по-прежнему остается ниже 1%. Однако и в сегменте жилищных кредитов ситуация ухудшилась: за год объем просроченной задолженности вырос более чем в два раза и превысил 200 млрд рублей.Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что ключевой причиной роста просрочки стало «вызревание» необеспеченных кредитов, выданных в период активного кредитного бума. В 2023–2024 годах банки быстро наращивали портфели, в том числе за счет заемщиков без кредитной истории, риски по которым было сложно корректно оценить.Дополнительным фактором могла стать высокая инфляция. По данным ЦБ, в начале 2025 года она превышала 10% и лишь к концу года замедлилась до 6,6%, что оказывало давление на реальные доходы населения.Рост проблемной задолженности уже отражается на рынке потребительского кредитования. Банки закладывают возросшие риски в процентные ставки и кредитную политику, из-за чего одобрений становится меньше, а стоимость ссуд снижается медленнее ключевой ставки.