Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Просрочка по необеспеченным кредитам достигла рекордных 1,65 трлн рублей
Объем просроченной задолженности по необеспеченным кредитам населения к началу 2026 года вырос до рекордных 1,65 трлн рублей, следует из данных Центрального Банка России (ЦБ РФ), которые изучили «Известия». Это почти на 30% больше, чем годом ранее.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что ключевой причиной роста просрочки стало «вызревание» необеспеченных кредитов, выданных в период активного кредитного бума. В 2023–2024 годах банки быстро наращивали портфели, в том числе за счет заемщиков без кредитной истории, риски по которым было сложно корректно оценить.
Дополнительным фактором могла стать высокая инфляция. По данным ЦБ, в начале 2025 года она превышала 10% и лишь к концу года замедлилась до 6,6%, что оказывало давление на реальные доходы населения.
Рост проблемной задолженности уже отражается на рынке потребительского кредитования. Банки закладывают возросшие риски в процентные ставки и кредитную политику, из-за чего одобрений становится меньше, а стоимость ссуд снижается медленнее ключевой ставки.
