Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
За год жители Липецкой области взяли ипотеку на 23 миллиарда рублей
Экономика
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В России
35
38 минут назад

Просрочка по необеспеченным кредитам достигла рекордных 1,65 трлн рублей

Объем просроченной задолженности по необеспеченным кредитам населения к началу 2026 года вырос до рекордных 1,65 трлн рублей, следует из данных Центрального Банка России (ЦБ РФ), которые изучили «Известия». Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

Доля проблемных долгов по таким ссудам увеличилась до 4,6%, что стало максимальным значением за последние пять лет. Более высокий уровень фиксировался лишь в марте 2021 года, следует из информации регулятора. Показатель более чем вчетверо превышает долю просрочки по ипотеке, где она по-прежнему остается ниже 1%. Однако и в сегменте жилищных кредитов ситуация ухудшилась: за год объем просроченной задолженности вырос более чем в два раза и превысил 200 млрд рублей.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что ключевой причиной роста просрочки стало «вызревание» необеспеченных кредитов, выданных в период активного кредитного бума. В 2023–2024 годах банки быстро наращивали портфели, в том числе за счет заемщиков без кредитной истории, риски по которым было сложно корректно оценить.

Дополнительным фактором могла стать высокая инфляция. По данным ЦБ, в начале 2025 года она превышала 10% и лишь к концу года замедлилась до 6,6%, что оказывало давление на реальные доходы населения.

Рост проблемной задолженности уже отражается на рынке потребительского кредитования. Банки закладывают возросшие риски в процентные ставки и кредитную политику, из-за чего одобрений становится меньше, а стоимость ссуд снижается медленнее ключевой ставки.
