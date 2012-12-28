Ученые сообщают о возможном начале возмущений магнитного поля Земли 5 февраля

Уточняется, что слабость возмущений связана с тем, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю, и планета, как ожидается, пока будет лишь задета краями ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы.