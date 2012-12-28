Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
сегодня, 16:27
Ученые сообщают о возможном начале возмущений магнитного поля Земли 5 февраля
Уточняется, что слабость возмущений связана с тем, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю, и планета, как ожидается, пока будет лишь задета краями ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы.
«К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности», — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что, несмотря на высокий уровень солнечных вспышек, магнитные бури пока будут слабыми. Это связано с тем, что центры солнечной активности начали влиять на Землю лишь недавно, и планета будет затронута только краями выбросов плазмы, которые уходили с Солнца в предыдущий период. Основная масса этих выбросов пройдет мимо Земли.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 4 февраля сообщила, что на Солнце были зафиксированы 16 мощных вспышек, четыре — класса С, 11 — класса М. При этом одна была самого высокого X уровня.
