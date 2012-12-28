Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
сегодня, 15:27
Климатолог объяснил аномальные морозы в Москве влиянием сибирского максимума
Морозная погода в Москве и области обусловлена поступлением холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана, а также влиянием сибирского антициклона.
Текущая погодная обстановка в Москве обусловлена влиянием сибирского максимума — области высокого давления, которая сопровождается континентальным холодным воздухом. Холодные воздушные массы, как пояснил климатолог, пришли в столичный регион из Сибири и Казахстана, — передает РИА Новости.
2 февраля Москва еще находилась в тылу циклона, который начал смещаться на север. Но во вторник мегаполис уже оказался в зоне слабовыраженного барического поля. Под его действием погода становится ясной и тихой, поэтому снегопадов в ближайшие дни эксперт не прогнозирует.
Однако к концу недели погода в столице может резко измениться. С потеплением, которое должно наступить в пятницу, возобновятся и снегопады. В субботу, 7 февраля, снег в мегаполисе будет идти почти целый день.
