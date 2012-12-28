Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Россияне стали реже покупать мебель и электронику в 2025 году
Согласно анализу, число покупок мебели и фурнитуры упало на 19% по сравнению с 2024 годом, в то время как продажи бытовой техники и электроники сократились на 12%.
«Мебель и фурнитура — медианная цена 14430 рублей, число покупок — ниже на 19% в сравнении год к году. Бытовая техника и электроника — медианная цена 9455 рублей, число покупок — ниже на 12% в сравнении год к году», — подсчитали аналитики, сравнив данные средних чеков за 2024 и 2025 годы.
Согласно анализу, также снизились покупки товаров для дома — на 3%, а вот товары для строительства и ремонта показали небольшой рост — на 1%. Медианная цена первых составила 3403 рубля, а вторых — 9597 рублей.
Изменение потребительских моделей в сторону сбережения и сокращения кредитной активности отразилось на розничных продажах, комментируют аналитики.
«В непродовольственном сегменте, особенно в категориях бытовой техники и мебели, наблюдалось значительное снижение спроса. Это товары, обычно требующие долгосрочного планирования и крупных затрат. Потребители их все чаще откладывали, предпочитая направлять средства в накопления и инвестиции. Спад наиболее выражен в офлайн-ритейле», — отмечают они.
В частности, снизился запрос потребителей на обновление гаджетов, прежде всего носимых устройств и смартфонов. Многим пользователям достаточно текущей функциональности, констатируют авторы исследования. Росту продаж в этом сегменте не помогли и распродажи ноября-декабря, как это было ранее. Чувствительность к акциям «Черной пятницы» и «11.11» в прошлом году была заметно ниже.
