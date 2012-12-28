Все новости
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор
Общество
Во все дома на Манеже вернули тепло
Общество
Юный липчанин задержан в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам
Происшествия
30-летний мужчина разбил окно в центре культуры и досуга и украл ноутбук
Происшествия
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
51-летнюю женщину освободили от кольца спасатели
Общество
В России
15
11 минут назад

Россияне стали реже покупать мебель и электронику в 2025 году

Согласно анализу, число покупок мебели и фурнитуры упало на 19% по сравнению с 2024 годом, в то время как продажи бытовой техники и электроники сократились на 12%.

Россияне в прошлом году чаще отказывались от приобретения мебели, чем бытовой техники и гаджетов: число покупок мебели снизилось на 19% к 2024 году, а бытовой техники и электроники — лишь на 12%, — передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Мебель и фурнитура — медианная цена 14430 рублей, число покупок — ниже на 19% в сравнении год к году. Бытовая техника и электроника — медианная цена 9455 рублей, число покупок — ниже на 12% в сравнении год к году», — подсчитали аналитики, сравнив данные средних чеков за 2024 и 2025 годы.

Согласно анализу, также снизились покупки товаров для дома — на 3%, а вот товары для строительства и ремонта показали небольшой рост — на 1%. Медианная цена первых составила 3403 рубля, а вторых — 9597 рублей.

Изменение потребительских моделей в сторону сбережения и сокращения кредитной активности отразилось на розничных продажах, комментируют аналитики.

«В непродовольственном сегменте, особенно в категориях бытовой техники и мебели, наблюдалось значительное снижение спроса. Это товары, обычно требующие долгосрочного планирования и крупных затрат. Потребители их все чаще откладывали, предпочитая направлять средства в накопления и инвестиции. Спад наиболее выражен в офлайн-ритейле», — отмечают они.

В частности, снизился запрос потребителей на обновление гаджетов, прежде всего носимых устройств и смартфонов. Многим пользователям достаточно текущей функциональности, констатируют авторы исследования. Росту продаж в этом сегменте не помогли и распродажи ноября-декабря, как это было ранее. Чувствительность к акциям «Черной пятницы» и «11.11» в прошлом году была заметно ниже.
