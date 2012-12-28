Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
сегодня, 11:43
В РФ разработали и готовят к выпуску вакцину от ротавируса
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совфеда.
Также в стране успешно реализована задача, поставленная президентом Владимиром Путиным: теперь все вакцины, входящие в национальный календарь прививок, производятся внутри РФ. Это свидетельствует о том, что Россия достигла независимости в области безопасности вакцин и диагностических средств.
Попова отметила, что благодаря разработкам ученых из институтов Роспотребнадзора созданы необходимые ферменты и база расходных материалов. Это делает отечественные тест-системы полностью независимыми от импорта, — сообщает Bfm.ru.
