В России
5
сегодня, 11:43

В РФ разработали и готовят к выпуску вакцину от ротавируса

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совфеда.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации, что в России завершилась разработка вакцины против ротавирусной инфекции. Препарат находится на стадии подготовки к производству, — передает ТАСС.

Также в стране успешно реализована задача, поставленная президентом Владимиром Путиным: теперь все вакцины, входящие в национальный календарь прививок, производятся внутри РФ. Это свидетельствует о том, что Россия достигла независимости в области безопасности вакцин и диагностических средств.

Попова отметила, что благодаря разработкам ученых из институтов Роспотребнадзора созданы необходимые ферменты и база расходных материалов. Это делает отечественные тест-системы полностью независимыми от импорта, — сообщает Bfm.ru.

ротавирус
вакцина
