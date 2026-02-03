Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
29 минут назад
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
В результате удара произошли масштабные перебои в энергоснабжении объектов водоснабжения.
«Аварийные бригады тепловиков, энергетиков, водоканала работали всю ночь. Работы продолжатся», — отмечается в сообщении.
По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.
Губернатор заявил, что все оперативные службы работают на местах, данные о последствиях уточняются.
Ранее Гладков говорил, что в приграничье Белгородской области продолжает сохраняться крайне сложная ситуация. В связи с этим губернатор провел встречу с бойцами российских подразделений и местными властями, было решено усиливать защиту от обстрелов.
По словам Гладкова, с 1 января 2026 года в регионе из-за украинских атак погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шестеро детей, — пишет «Российская газета».
