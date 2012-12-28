Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
5 минут назад
Метеоролог рассказал, когда морозы уйдут из Москвы и Подмосковья
Первая декада февраля 2026 года, по его словам, ожидается аномально холодной. В Москве и Московской области температуры на 5-10 градусов ниже средней климатической нормы сохранятся до середины месяца.
С 3 по 6 февраля ожидается –15 — –18 в дневные часы, а ночью подморозит до −25 градусов. Ослабление холодов начнется к концу недели, но оно будет временным.
«В субботу, 7 февраля, потеплеет до −10 — −5 градусов. Это будет сопровождаться умеренным снегом. Впрочем, ослабление морозов не будет продолжительным, следом ожидается новая волна похолодания — температура вновь приблизится к отметке −20, — уточнил Шувалов.
