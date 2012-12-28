Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
сегодня, 14:27
В России реальные зарплаты выросли на 4,5%
В 2025 году реальные зарплаты в России увеличились на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на сохраняющуюся инфляцию.
«Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%», — сказал Новак, выступая в Совете Федерации.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% — в реальном.
