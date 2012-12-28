В Госдуме предлагают включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии

Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
Лантратова предлагает засчитывать периоды ухода за ребенком в специальный стаж педагогов, медицинских работников и других социально значимых категорий. По ее словам, действующая практика приводит к ущемлению пенсионных прав женщин, совмещающих профессиональную деятельность и материнство, — пишут «Известия».
«Представляется целесообразным обеспечить обязательное включение отпусков по уходу за ребенком в специальный льготный стаж… без ограничений по дате начала отпуска», — написала она.
Парламентарий также обратила внимание на разрыв между трудовыми гарантиями и пенсионным законодательством.
Кроме того, по данным ТАСС, она предложила увеличить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до 1,5 года, закрепив повышенные значения ИПК в зависимости от очередности рождения детей. По мнению депутата, эти меры помогут снизить число судебных споров и повысят доверие граждан к системе социальной защиты.
