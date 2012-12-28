Все новости
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В Липецке уже готовы проводить зиму и опубликовали программу Масленицы
Культура
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Общество
Чаплыгинские ветеринары спасают боевого кота
Происшествия
Вам нравится такая зима?
Говорит Липецк
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
В Липецке выходили ещё одного мальчика весом меньше килограмма
Здоровье
С дорог Липецка будут вывозить снег: мэр попросил горожан убрать машины
Общество
Руководителя грязинского турагентства обвиняют в обмане 44 клиентов: дело ушло в суд
Происшествия
На Манеже отключение тепла
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
В России
73
сегодня, 12:52

Россия установила рекорд по экспортной выручке от йогурта и кефира

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году, когда экспорт достиг почти 114 млн долларов.

В 2025 году Россия установила рекорд по экспортной выручке йогурта, кефира и пахты, — передает ТАСС со ссылкой на «Агроэкспорт».

По предварительным подсчетам аналитиков, из России экспортировали 74 тысячи тонн данной продукции на общую сумму, превышающую 117 млн долларов.

Это на 15% больше в денежном эквиваленте, чем было в 2024 году. Подчеркивается, что такой показатель экспортной выручки является наивысшим за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году, когда экспорт достиг почти 114 млн долларов. При этом максимальный объем в натуральном выражении был зарегистрирован в 2021 году — более 87 тысяч тонн.

Также сообщается, что в топ-5 импортеров этой продукции в стоимостном выражении в 2025 году вошли Казахстан (около $39 млн), Белоруссия (более $13 млн), Таджикистан (около $12 млн), Узбекистан (более $10 млн) и Азербайджан (почти $9 млн).
выручка
экспорт
продукты
