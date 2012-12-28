Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
В России
73
сегодня, 12:52
Россия установила рекорд по экспортной выручке от йогурта и кефира
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году, когда экспорт достиг почти 114 млн долларов.
По предварительным подсчетам аналитиков, из России экспортировали 74 тысячи тонн данной продукции на общую сумму, превышающую 117 млн долларов.
Это на 15% больше в денежном эквиваленте, чем было в 2024 году. Подчеркивается, что такой показатель экспортной выручки является наивысшим за всю историю наблюдений.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году, когда экспорт достиг почти 114 млн долларов. При этом максимальный объем в натуральном выражении был зарегистрирован в 2021 году — более 87 тысяч тонн.
Также сообщается, что в топ-5 импортеров этой продукции в стоимостном выражении в 2025 году вошли Казахстан (около $39 млн), Белоруссия (более $13 млн), Таджикистан (около $12 млн), Узбекистан (более $10 млн) и Азербайджан (почти $9 млн).
0
0
0
0
0
Комментарии