Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
Общество
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
Происшествия
Пятеро мужчин обморозили руки за выходные
Здоровье
Полицейские нашли стрелков с улицы Звездной
Происшествия
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
В Липецке уже готовы проводить зиму и опубликовали программу Масленицы
Культура
Читать все
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Происшествия
Руководителя грязинского турагентства обвиняют в обмане 44 клиентов: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецке выходили ещё одного мальчика весом меньше килограмма
Здоровье
Автоинспекторы остановили пьяного водителя: оказалось, машину он угнал
Происшествия
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В Ельце горел автобус
Происшествия
Автомобиль на Стаханова убрали: ремонт сети начнется сегодня
Общество
Читать все
В России
4
39 минут назад

Физлицам ограничат вывоз наличных рублей из РФ в страны ЕАЭС

При вывозе из России в страны Евразийского экономического союза наличных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте физическим лицам придётся раскрывать источник происхождения денег.

Ограничения на вывоз из России наличных рублей и золота в слитках будут введены одним президентским указом и действовать по схожим принципам, — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с проектом документа.

Уточняется, что ограничения должны вступить в силу с 1 сентября.

Для золотых слитков весом более 100 граммов будет действовать общий запрет на вывоз физическими лицами. Однако предусмотрены разумные исключения для путешественников, вылетающих из крупных авиаузлов, таких как Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропорт Владивостока, при наличии соответствующего разрешения от Пробирной палаты.

В отношении национальной валюты предлагается установить пороговое значение в эквиваленте 10 тысяч долларов по текущему курсу. Если сумма наличных рублей при поездке в страны ЕАЭС превышает этот лимит, гражданам необходимо будет проходить через международные аэропорты и уведомлять таможенные органы. В документе потребуется честно указать источник происхождения средств, а также цели их предполагаемого использования за рубежом.

Для более крупных сумм требования закономерно ужесточаются для обеспечения безопасности. Если гражданин планирует вывезти рубли на сумму, превышающую 100 тысяч долларов в эквиваленте, простого уведомления будет недостаточно. Потребуется предоставить пакет документов, официально подтверждающих легальное происхождение денег, что является стандартной практикой для цивилизованного рынка.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия будут еще строже: они смогут вывозить любые суммы наличных рублей исключительно через аэропорты с обязательным уведомлением таможни, без каких-либо необлагаемых минимумов. Новые правила не затронут только кредитные организации. Эти своевременные шаги государства позволят эффективно пресечь финансирование незаконной деятельности и предотвратить вывод капитала.
наличные
вывоз
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить