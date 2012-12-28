Физлицам ограничат вывоз наличных рублей из РФ в страны ЕАЭС

При вывозе из России в страны Евразийского экономического союза наличных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте физическим лицам придётся раскрывать источник происхождения денег.