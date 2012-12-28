Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
В России
39 минут назад
Физлицам ограничат вывоз наличных рублей из РФ в страны ЕАЭС
При вывозе из России в страны Евразийского экономического союза наличных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте физическим лицам придётся раскрывать источник происхождения денег.
Уточняется, что ограничения должны вступить в силу с 1 сентября.
Для золотых слитков весом более 100 граммов будет действовать общий запрет на вывоз физическими лицами. Однако предусмотрены разумные исключения для путешественников, вылетающих из крупных авиаузлов, таких как Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропорт Владивостока, при наличии соответствующего разрешения от Пробирной палаты.
В отношении национальной валюты предлагается установить пороговое значение в эквиваленте 10 тысяч долларов по текущему курсу. Если сумма наличных рублей при поездке в страны ЕАЭС превышает этот лимит, гражданам необходимо будет проходить через международные аэропорты и уведомлять таможенные органы. В документе потребуется честно указать источник происхождения средств, а также цели их предполагаемого использования за рубежом.
Для более крупных сумм требования закономерно ужесточаются для обеспечения безопасности. Если гражданин планирует вывезти рубли на сумму, превышающую 100 тысяч долларов в эквиваленте, простого уведомления будет недостаточно. Потребуется предоставить пакет документов, официально подтверждающих легальное происхождение денег, что является стандартной практикой для цивилизованного рынка.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия будут еще строже: они смогут вывозить любые суммы наличных рублей исключительно через аэропорты с обязательным уведомлением таможни, без каких-либо необлагаемых минимумов. Новые правила не затронут только кредитные организации. Эти своевременные шаги государства позволят эффективно пресечь финансирование незаконной деятельности и предотвратить вывод капитала.
Комментарии