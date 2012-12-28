Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
В РФ утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
Правительство РФ утвердило новые сроки оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологию.
При этом на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней с момента назначения.
В случае выявления злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента на лечение в специализированную медицинскую организацию. Диспансерное наблюдение за ним должны установить в течение трех рабочих дней со дня постановки диагноза, — передает РИА Новости.
