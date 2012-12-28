Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Власти Башкирии заявили об отсутствии пострадавших при нападении на школу в Уфе
Девятиклассник напал на школу в Уфе.
«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — ранее написал Кильсенбаев в своем официальном Телеграм-канале.
Сегодня около 11.00 в дежурную часть Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о происшествии в городской гимназии №16. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На место происшествия прибыл Министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский, — сообщил министр МВД республики Башкирия, который находится на месте происшествия в гимназии номер 16.
Уточняется, что, по предварительной информации, один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудникам и Росгвардии он был задержан, — говорится в сообщении.
