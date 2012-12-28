Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
В Азовском море у берегов Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8
В Азовском море недалеко от крымского побережья зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром на глубине 10 километров.
В Азовском море зафиксировали подземные толчки, которые ощущались в Феодосии, Керчи, Судаке и Симферополе.
По информации сейсмологов, очаг зафиксирован на глубине 10 километров. Подземные толчки могли быть на расстоянии 78 километров от Керчи и 35 километров от Щелкина.
По информации Института сейсмологии и гемодинамики КФУ им. Вернадского, землетрясение было зафиксировано днем 2 февраля в 12:47.
«По предварительным данным интенсивность сотрясений на побережье Крыма составила 4 балла», — заявила заместитель директора Института Марина Бондарь.
Сейсмологи сейчас собирают данные от жителей региона о том, где и с какой интенсивностью ощущались отголоски землетрясения. Люди охотно делятся информацией. Одни рассказывают, что чувствовали, как под ними шатался диван на первом этаже частного дома, другие обратили внимание на качающуюся люстру. А у кого-то необычным поведением отметились домашние питомцы, — пишет КП.
Сообщения поступают из Феодосии, поселка Коктебель, Приморского, Судака, а также Керчи, Кировского и Симферополя. Вся информация поступает в специализированный центр обработки данных и будет тщательно проанализирована.
По предварительной информации, жертв и разрушений в результате сейсмической активности в Крыму не зафиксировали, — сообщили в МЧС России.
В середине февраля в Севастополе за три дня зафиксировали три землетрясения и 30 афтершоков. Сила подземных толчков составила 3-4 балла. Как заявил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман, сейсмическая ситуация в регионе может развиваться непредсказуемо.
