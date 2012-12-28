Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
Общество
Пятеро мужчин обморозили руки за выходные
Здоровье
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
Происшествия
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Происшествия
Сурок умер, а ёж спит
Общество
Читать все
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
Происшествия
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Общество
Чаплыгинские ветеринары спасают боевого кота
Происшествия
Школьники Воловского округа переведены на дистант до 6 февраля
Общество
Липецкая область оказалась на 40 месте в стране по доступности бензина
Общество
В Становлянском районе в двойном столкновении погиб 35-летний водитель
Происшествия
В Чаплыгинском округе три человека отравились угарным газом
Происшествия
За неделю ОРВИ заболели 5343 человека
Здоровье
Междугородний автобус и легковушка столкнулись в селе Талица
Происшествия
Читать все
В России
40
21 минуту назад

В Азовском море у берегов Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

В Азовском море недалеко от крымского побережья зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром на глубине 10 километров.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море у берегов Крымского полуострова, — передает ТАСС со ссылкой на сайт Евразийского сейсмического центра.

В Азовском море зафиксировали подземные толчки, которые ощущались в Феодосии, Керчи, Судаке и Симферополе.

По информации сейсмологов, очаг зафиксирован на глубине 10 километров. Подземные толчки могли быть на расстоянии 78 километров от Керчи и 35 километров от Щелкина.

По информации Института сейсмологии и гемодинамики КФУ им. Вернадского, землетрясение было зафиксировано днем 2 февраля в 12:47.

«По предварительным данным интенсивность сотрясений на побережье Крыма составила 4 балла», — заявила заместитель директора Института Марина Бондарь.

Сейсмологи сейчас собирают данные от жителей региона о том, где и с какой интенсивностью ощущались отголоски землетрясения. Люди охотно делятся информацией. Одни рассказывают, что чувствовали, как под ними шатался диван на первом этаже частного дома, другие обратили внимание на качающуюся люстру. А у кого-то необычным поведением отметились домашние питомцы, — пишет КП.

Сообщения поступают из Феодосии, поселка Коктебель, Приморского, Судака, а также Керчи, Кировского и Симферополя. Вся информация поступает в специализированный центр обработки данных и будет тщательно проанализирована.

По предварительной информации, жертв и разрушений в результате сейсмической активности в Крыму не зафиксировали, — сообщили в МЧС России.

В середине февраля в Севастополе за три дня зафиксировали три землетрясения и 30 афтершоков. Сила подземных толчков составила 3-4 балла. Как заявил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман, сейсмическая ситуация в регионе может развиваться непредсказуемо.
землетрясение
Крым
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить