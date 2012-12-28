Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Названа причина крушения учебного самолёта в Орске
Сваливание могло стать причиной крушения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области.
«Diamond с курсантами рухнул из-за сваливания — это когда воздух неправильно обтекает крыло: самолёт начинает трясти, управление теряется», — говорится в публикации.
Уточняется, что это часто оказывается следствием ошибочных действий пилота и может произойти даже с полностью исправным аппаратом.
Ранее управление на транспорте Следственного комитета начало проверку по факту авиакатастрофы в Орске.
2 февраля учебный самолёт упал в Орске. На его борту находились два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и инструктор.
