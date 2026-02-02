Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
В России
44
22 минуты назад
Россия и Афганистан проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов
Кабул рассчитывает на положительное решение.
«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — сказал он.
Посол также заявил, что Афганистан является страной с молодым населением, и ее правительство активно работает над направлением «квалифицированных» и «профессиональных» кадров в государства, где существует потребность в рабочей силе, — пишет «Газета.Ru».
В этот же день Хасан заявил, что Россия и Афганистан намерены увеличить количество прямых авиарейсов между странами. Он уточнил, что ведется работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой, — передает ТАСС.
2
0
0
0
0
Комментарии