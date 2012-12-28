Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
В РФ вырос норматив расходов на лечение пациента по ОМС
Средний норматив финансирования на душу населения вырос до 24 922,9 рубля.
Глава ведомства уточнил, что данная сумма представляет собой плановый расчет затрат на лечение человека. Ее используют при формировании общего бюджета расходов на медицинскую помощь гражданам на будущий год.
Мурашко отметил, что в случае необходимости более дорогостоящего лечения (в том числе, когда речь идет о высокотехнологичных операциях или сложной терапии), помощь окажут в полном объеме бесплатно, независимо от усредненного норматива.
Он также сообщил, что многие центры, предоставляющие высокотехнологичную медицинскую помощь, теперь работают в режиме семидневной недели. Такой график позволяет проводить плановые операции, в том числе в выходные дни. Это способствует сокращению времени ожидания медицинской помощи.
