За семь лет только золото и вклады принесли доход выше инфляции
Золото в рублевом выражении за этот период подорожало во многом за счет девальвации и глобального роста цен на защитные активы, заметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Драгоценные металлы всегда будут востребованы, особенно в кризисные периоды, как защитный актив и спокойная гавань, способная сохранять капитал, — на такие инвестиционные инструменты всегда будет спрос, отметил он.
За последние семь лет от инфляции спасали вклады. Максимальная ставка по ним за весь этот период составила 115%, отметили в АРБ. Депозиты показали высокую доходность из-за долгого периода жесткой денежно-кредитной политики. С декабря 2024 года ключевая ставка на протяжении полугода сохранялась на рекордном уровне 21%. Именно поэтому рублевые банковские вклады предлагали хорошие условия, которые позволяли заработать на этой ситуации.
Другие инвестиционные активы по доходности не смогли обогнать инфляцию. Индекс стоимости жилья за последние семь лет вырос соразмерно росту цен. Индекс Мосбиржи увеличился на 13,9%, а за прошлый год даже немного снизился (на 4,6%). А индекс РТС вырос всего лишь на 2,5%. В 2025 году рынок стал менее стабильным, поэтому доходность инвестиций падала, указано в исследовании АРБ.
