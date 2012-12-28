Все новости
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Происшествия
На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа
Общество
Сотрудники детской поликлиники сами расчистили проход к зданию
Общество
Полицейские нашли стрелков с улицы Звездной
Происшествия
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
Общество
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
Происшествия
Ещё одну пенсионерку спасли из снежного плена
Общество
На сокольском водозаборе произошел сбой в работе насоса
Общество
Состояние пострадавших при пожаре в общежитии детей — удовлетворительное
Происшествия
В Становлянском районе в двойном столкновении погиб 35-летний водитель
Происшествия
На улице Гагарина автобус столкнулся с кроссовером
Происшествия
Пятеро мужчин обморозили руки за выходные
Здоровье
В России
48
38 минут назад

В Кировской области из-за схода с рельсов вагонов задерживаются 20 поездов

Из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда в Кировской области 20 поездов дальнего следования задерживаются в пути. В вагонах поддерживается комфортная температура.

Десятки поездов дальнего следования задержались в России из-за аварии на путях в Кировской области, — говорится в официальном Телеграм-канале РЖД.

Уточняется, что 20 пассажирских составов задерживаются из-за схода грузового поезда с рельсов. При этом 9 поездов, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Котлас, изменили маршруты. Для перевозки пассажиров были назначены резервные составы.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Железнодорожники делают всё возможное для восстановления движения.

Ранее десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области. Сход произошел 1 февраля в 15:50. По предварительной информации, сошел с рельсов 21 вагон. Движение на перегоне приостановили, ожидаются задержки пассажирских рейсов. На место происшествия выехали восстановительные поезда. Уточняется, что никто не пострадал, — сообщалось в Telegram-канале «Про ГЖД».
сход вагонов
поезда
