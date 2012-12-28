Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
В Кировской области из-за схода с рельсов вагонов задерживаются 20 поездов
Из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда в Кировской области 20 поездов дальнего следования задерживаются в пути. В вагонах поддерживается комфортная температура.
Уточняется, что 20 пассажирских составов задерживаются из-за схода грузового поезда с рельсов. При этом 9 поездов, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Котлас, изменили маршруты. Для перевозки пассажиров были назначены резервные составы.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.
Железнодорожники делают всё возможное для восстановления движения.
Ранее десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области. Сход произошел 1 февраля в 15:50. По предварительной информации, сошел с рельсов 21 вагон. Движение на перегоне приостановили, ожидаются задержки пассажирских рейсов. На место происшествия выехали восстановительные поезда. Уточняется, что никто не пострадал, — сообщалось в Telegram-канале «Про ГЖД».
