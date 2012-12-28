В Крыму предотвратили теракт в административном здании УФСБ

Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
ФСБ России предотвратила теракт против своих сотрудников в Крыму.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена очередная попытка совершения террористического акта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины... Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении И. Кринова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), части 4 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Фигурант будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что представитель сил специальных операций ВС Украины (ССО ВСУ) связался с крымчанином через Telegram, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. При этом в качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе.
Отмечается, что после того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, он был досмотрен и задержан сотрудниками ФСБ России. При нем, как отмечают правоохранители, было обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем.
Как уточняется, по замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении с его участием и использовался в качестве смертника.
