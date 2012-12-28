Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
За сутки на Солнце произошло 17 мощных вспышек класса М
За минувшие сутки на Солнце произошло 17 мощных вспышек класса М и выше.
Максимум излучения был зарегистрирован на следующий день — 2 февраля, в 02:57 мск. Речь идет вспышке высшего уровня X8.11. По словам экспертов, ее прямое воздействие на планету исключено, а возможность касательного влияния станет понятна позже, — передает РБК.
«Область в момент взрыва находилась под углом около 35 градусов от линии Солнце — Земля. Прямые удары по планете с таких позиций точно исключены. По поводу касательных станет понятно через несколько часов. Сейчас не ясно пока вообще ничего», — говорится в сообщении.
Данная вспышка стала третьей по мощности в текущем, 25-м солнечном цикле (изменения активности Солнца, связанные с колебаниями его магнитного поля, в среднем цикл длится 11 лет).
Накануне днем ученые сообщили, что на Солнце произошла сильная вспышка класса М6.6.
«По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более. На нашем светиле в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в пять-шесть раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10», — рассказали в ИКИ РАН.
