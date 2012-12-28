Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
39-летний липчанин заложил арендованную «Шкоду»: ее нашли разукомплектованной
Происшествия
Вольное посещение школы из-за морозов ввели в Лебедянском округе и там возможен дистант
Общество
На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа
Общество
Читать все
В ледяном плену оказались несколько дворов на улицах Стаханова и Белана
Общество
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Происшествия
Сурок умер, а ёж спит
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Несмотря на свободное посещение, большинство детей пришли в школы
Общество
10-летняя девочка перевела мошенникам с карты бабушки 32 000 рублей
Происшествия
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
Пожилую жительницу Балашихи нашли в Липецке
Происшествия
График рейдов Госавтоинспекцией оказался фейком
Происшествия
Площадку бывшей сокольской автостанции завалило снегом, ее расчистят сегодня
Общество
Читать все
В мире
1
2 минуты назад

За сутки на Солнце произошло 17 мощных вспышек класса М

За минувшие сутки на Солнце произошло 17 мощных вспышек класса М и выше.

На Солнце за 1 февраля зафиксировали 17 вспышек уровня M и выше. Это второй по количеству подобных событий день за последнее десятилетие после 29 декабря 2024 года, — сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Максимум излучения был зарегистрирован на следующий день — 2 февраля, в 02:57 мск. Речь идет вспышке высшего уровня X8.11. По словам экспертов, ее прямое воздействие на планету исключено, а возможность касательного влияния станет понятна позже, — передает РБК.

«Область в момент взрыва находилась под углом около 35 градусов от линии Солнце — Земля. Прямые удары по планете с таких позиций точно исключены. По поводу касательных станет понятно через несколько часов. Сейчас не ясно пока вообще ничего», — говорится в сообщении.

Данная вспышка стала третьей по мощности в текущем, 25-м солнечном цикле (изменения активности Солнца, связанные с колебаниями его магнитного поля, в среднем цикл длится 11 лет).

Накануне днем ученые сообщили, что на Солнце произошла сильная вспышка класса М6.6.

«По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более. На нашем светиле в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в пять-шесть раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10», — рассказали в ИКИ РАН.
вспышки на Солнце
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить