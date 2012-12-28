Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
В РФ хотят установить оклад педагогов в 70% от общей зарплаты
В России могут иначе рассчитать оклады работников сферы образования.
Уточняется, что для уже работающих в системе образования специалистов предлагается пересмотреть структуру заработной платы с учетом этих параметров. Отмечается, что изменения должны коснуться и будущих индексаций: дополнительные средства рекомендуется направлять прежде всего на увеличение окладной части, а не стимулирующих выплат.
Отмечается, что такой подход направлен на повышение престижности и привлекательности профессии педагога, сокращение разрыва в уровне оплаты труда между регионами и образовательными учреждениями, а также на укрепление кадрового потенциала в сфере образования.
При индексации зарплат также рекомендуется направлять средства на увеличение окладной части.
Фракция ЛДПР в Госдуме под руководством Леонида Слуцкого 18 января выступила с законодательной инициативой, которая предусматривает установление обязательных надбавок к окладу в размере не менее 40% для преподавателей высших учебных заведений, имеющих стаж работы в соответствующем регионе от 10 лет. Уточнялось, что порядок начисления выплат утвердит правительство России. Также предполагается, что размер надбавки будет увеличиваться по мере роста педагогического стажа в конкретном регионе, — пишут «Известия».
