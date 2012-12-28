Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
сегодня, 13:51
При пожаре в сауне погибли пятеро подростков
Молодые люди были лишены возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня, они отравились угарным газом, сообщили в СУСК РФ по Кемеровской области. При этом одной девушке удалось спастись. В числе возможных причин пожара — короткое замыкание.
Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)
Ведомство сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны. Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.
