В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Провела самый зрелищный бой – чемпионка мира по боксу Дина Сикстус наконец-то напомнила о себе
В России
30
28 минут назад
В Мурманске и Североморске снова пропал свет из-за ЧП
По его словам, сами опоры не повреждены. Аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме переключают потребителей по резервной схеме. Нагрузку перераспределяют, чтобы обеспечить социально важные объекты и некоторые жилые дома.
В Мурманске отменили уроки в школах, для экономии энергии отключают уличное освещение. Общественный транспорт перевели на особый режим работы: троллейбусы двигаются по сокращенным маршрутам.
0
0
0
0
0
Комментарии